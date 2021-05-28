İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı 17'ye düştü - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği ve bunun 28 Ağustos'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 124'e kadar geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 17 artışla can kaybı 79 bin 905'e, vaka sayısı da 5 bin 482 artışla 3 milyon 668 bin 658'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının ülke genelinde yüzde 14,71'e kadar gerilediğini duyurdu.

Hükümet, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 18'inde (8 milyon 804 bin 363) aşılama süreci tamamlandı.