İspanya'da Kovid-19'dan ölen sayısı 41 bini geçti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan ölen sayısı 41 bini geçti

16.11.2020 21:23
İspanya'da Kovid-19'dan ölen sayısı 41 bini geçti, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçtiğimiz haftalara nazaran yeni vaka ve ölü sayısında düşüş görülürken, son 3 günde 484 kişinin hayatını kaybettiği ve 38 bin 273 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçtiğimiz haftalara nazaran yeni vaka ve ölü sayısında düşüş görülürken, son 3 günde 484 kişinin hayatını kaybettiği ve 38 bin 273 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının hafta sonunda Kovid-19 ile ilgili veri yayınlamamasından dolayı üç gün sonra güncellenen rakamlarda, ölü sayısının 484 arttığı görüldü.

Son 7 günde 1082 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 41 bin 253'e çıktığını bildirildi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 458 bin 591 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 38 bin 273 artışla 1 milyon 496 bin 864'e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan Kovid-19'a karşı mücadele için oluşturulan sağlık komisyonunun başında olan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Yeni vaka sayıları düşüş aşamasında olsa da halen çok yüksek." dedi.

Simon, "Son 14 günde her 100 bin kişide Kovid-19 vakası görülme ortalaması 470. Ölüm oranı da yüzde 1 civarında. Salgında ilk dalgada gözlemlediğimizin çok altında." bilgisini paylaştı.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmalar, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

Portekiz'de günlük ölü sayısında rekor artış

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 996 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 472'ye, toplam vaka sayısı da 225 bin 672'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

112 Acil, Portekiz, İspanya, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan ölen sayısı 41 bini geçti - Son Dakika


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