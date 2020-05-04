İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e yükseldi - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e yükseldi

11 dakika önce

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak toplamda 25 bin 428 oldu.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e yükseldi, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak toplamda 25 bin 428 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda dün açıklanan ve 18 Mart'tan bu yana en düşük artış olan günlük ölüm sayısı bugün de tekrarladı. Son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da bu zamana kadar koronavirüsten dolayı en fazla günlük ölüm sayısı, 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı.

Ölü sayısındaki eğriyi aşağı yönlü döndürmeyi başaran İspanya'da salgından hayatını kaybedenlerin günlük sayıları son 5 gündür 300'ün altında bulunuyor.

Ülkede virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 428'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 545 artışla 218 bin 11'e çıktığını açıkladı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 bin 441 artışla 121 bin 343 oldu.

İspanya'da kademeli normalleşme süreci başladı

Bu arada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin aldığı kararla kademeli normalleşme süreci bugün başladı.

4 aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak adlandırılan ilk adımı kapsamında restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılmasına izin verildi.

Sadece evlere servis yapmasına ya da paket sipariş almasına izin verilen restoranların büyük bölümünün yeni uygulamaya temkinli yaklaşıp, kapalı kalmaya devam ettiği görüldü.

Ayrıca 50 gün sonra iş başı yapan küçük işletmelerden de en fazla berber ve kuaförlerin kepenklerini kaldırdığı, buralarda Kovid-19 tedbirlerine uyarak maske ve eldiven kullanılarak, sınırlı sayıda müşteri kabul edildiği dikkati çekti.

Seat, Ford gibi araba üretim şirketleri de kısıtlı seviyede fabrikalarını açarken, diğer sektörlerdeki birçok firma personeli evden çalışma uygulamasına devam etti.

Toplu ulaşım araçlarını kullananlara maske takma zorunluluğu da bugün başladı.

Kovid-19 salgınının en az görüldüğü Balear ve Kanarya Adaları'nda bulunan 4 adada ise doğrudan "1. seviyeye" geçilerek, buralardaki pazar yerleri, kafeteryaların terasları ve kütüphaneler açıldı.

İspanya'nın genelinin 11 Mayıs'ta "1. seviyeye" geçmesi öngörülüyor.

Kademeli normalleşme takvimindeki 2. ve 3. seviyelere geçişler İspanya'daki özerk yönetimlere göre farklılık gösterecek.

Sol koalisyon hükümeti 9 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin iki hafta daha uzatılması talebiyle 6 Mayıs Çarşamba günü meclisin onayını isteyecek. Ancak muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda, bu kez hükümete destek verilmeyeceği belirtiliyor.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:04 Kaynak: AA


Son Dakika

Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor         
13:06
Koronavirüste Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor         
13:04
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim         
12:39
Son yedi yılın en parlak kuyruklu yıldızı Atlas tüm ihtişamıyla dünyaya kendini gösterdi Son yedi yılın en parlak kuyruklu yıldızı Atlas tüm ihtişamıyla dünyaya kendini gösterdi         
12:33
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada         
12:31
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi         
12:31
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu         
12:23
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı         
12:19
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak         
12:12
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı         
12:08
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı         
12:06
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın         
11:43
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim         
11:42
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu         
11:36
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
11:30
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi         
11:27
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek         
11:15
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı         
11:15
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor         
11:14
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek         
11:13
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti         
11:07
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor         
11:07
Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu sosyal medyaya damga vurdu Yeşilçam'ın efsane güzeli Gülşen Bubikoğlu sosyal medyaya damga vurdu         
11:03
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek         
10:58
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor         
10:58
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor         
10:56
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde! 10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!         
10:50
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi         
10:48
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu         
10:48
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 13:15:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]