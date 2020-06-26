İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 338 olarak güncellendi - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 338 olarak güncellendi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 330 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 8 artırarak 28 bin 338 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

PCR testlerine göre son 24 saatte 191 artan vaka sayısının toplamda 247 bin 905'e yükseldiği bilgisi verildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1555'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 451 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 40 bin 866 olduğu bildirildi.

Portekiz'de yeni vaka sayılarında 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artışın olması dikkati çekti.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 633 olarak verildi.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 338 olarak güncellendi - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:29 Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 10:05 Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 01:07:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 338 olarak güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]