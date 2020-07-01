İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 355 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 8 artırarak 28 bin 363 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 19 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca son 24 saatte 149 artan vaka sayısının, toplamda 249 bin 659'a yükseldiği bildirildi.

Mevcut durumda 30 kadar yerde Kovid-19 vakalarında kısmi ikinci dalga görülürken, hepsinin kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesi de iki haftadan fazla süredir yeni vakanın görülmediği tek bölge olarak öne çıktı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgında ölenlerin toplam sayısının 1579'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 313 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 42 bin 454 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 798 olarak verildi.

Sağlık Bakanlığı, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı - Son Dakika

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