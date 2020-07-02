İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 368'e çıktı - Son Dakika

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 363 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 5 artırarak 28 bin 368 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 24 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (9) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 134 artan vaka sayısının, toplamda 250 bin 103'e yükseldiği bilgisi verildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1587'ye çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 328 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 42 bin 782 olduğu bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 83'ünün başkent Lizbon'da görüldüğü kaydedildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 97 olarak verildi.