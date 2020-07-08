İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 396'ya çıktı - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 396'ya çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 392 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 4 artırarak 28 bin 396 olarak güncelledi.

Ayrıca son 24 saatte 257 artan vaka sayısının toplamda 252 bin 513'e yükseldiği bilgisi verildi.

İspanya'da yeni vakaların sayısının dün 124 iken bir gün içinde yaklaşık iki kat artması dikkati çekerken, salgının Katalonya, Aragon, Galisya ve Madrid özerk bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1631'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 443 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısının 44 bin 859 olduğu bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 714 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 396'ya çıktı - Son Dakika
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