İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 14 bin 389 artışla 640 bin 40'a yükseldi.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 14 bin 389 artışla 640 bin 40'a yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da endişe verici boyuta ulaşan yeni vakalardaki yüksek artış, özellikle başkent Madrid odaklı devam etti.

Sağlık Bakanlığı, dün 625 bin 651 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 14 bin 389 artışla 640 bin 40 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 432 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 495'e çıktığı kaydedildi.

Madrid'e yeni önlemler getirildi

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü yer olan ve son 24 saatte 5 bin 104 yeni vakanın tespit edildiği Madrid özerk bölgesinde ise yerel yönetim, pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek ek tedbirleri açıkladı.

Özellikle kent merkezinin dışındaki büyük ilçeleri kapsayan yeni önlemler gereği, her 100 bin kişide 1000'den fazla vakanın olduğu 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirileceği ve bunun toplamda 855 bin kişiyi etkileyeceği duyuruldu.

Madrid özerk yönetimi genelinde ise en fazla 6 kişinin bir araya gelip toplanmasına izin verileceği, park ve bahçelerin kapatılacağı, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılacağı ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç 22.00'de kapanacağı bildirildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 780 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Son dönemlerde salgında önemli artışların görüldüğü, dün 770, bugün de 780 yeni vakanın tespit edildiği Portekiz'de, 10 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1894 olurken, vaka sayısı da 67 bin 176'ya çıktı.

Portekiz'de mevcut durumda Kovid-19 hastalarının sayısının 20 bini aştığı açıklanırken, Başbakan Antonio Costa, salgınla mücadele için kurulan Kriz Masasını hazirandan sonra ilk kez bugün toplantıya çağırdı.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı
Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı         
23:19
Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor         
21:51
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak         
16:15
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı         
12:49
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
"14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" diye bağırıp bacağından vurdular! Vatandaşlar olay yerinden canlı yayın yaptı         
11:09
"Ölümümden Müge Anlı sorumludur" mektubu bırakan kadının eşi, kameralar önünde beddua etti         
10:23
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Sicilya adasında evlenecek çiftlere 3 bin euroya kadar ikramiye verilecek Sicilya adasında evlenecek çiftlere 3 bin euroya kadar ikramiye verilecek         
14:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 03:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 495, Portekiz'de 1894'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei