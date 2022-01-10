İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bini geçti - Son Dakika

Kovid-19'da yeni vakalardaki artışın devam ettiği İspanya'da salgından dolayı ölenlerin sayısı 90 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği son 3 günlük Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 202 artışla 90 bin 136 oldu.

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının artmaya devam ettiği İspanya'da 7 Ocak'tan bu yana 292 bin 394 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı da 7 milyon 457 bin 300'e çıktı.

Son 14 gün temel alınarak hesaplanan her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki vaka sayısı ortalaması ise 2 bin 989'a yükseldi.

İspanya'nın kuzeyindeki Navarra, Bask ve Aragon bölgeleri en fazla vaka sayılarının görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede mevcut durumda 2 bin 200'ü yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 496 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görüyor.

Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 24'te bulunuyor.

Salgına yakalanan ve ev karantinasında olan sağlık personeli sayısında artış olmasından dolayı hastanelerde personel sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, yeni vaka sayılarındaki artışın ocak ayı boyunca sürmesi ve şubatta inişe geçmesinin beklendiğini söylemişti.