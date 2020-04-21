İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı. - Son Dakika

İspanya 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.

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Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor