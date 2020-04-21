Son Dakika › Güncel › İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı. - Son Dakika
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.
7 saat önce
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:08 Kaynak: AA
Son Dakika İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi