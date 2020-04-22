İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı. - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı.
18 dakika önce
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı.
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:18 Kaynak: AA
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