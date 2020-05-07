İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 binden fazla kişi öldü - Son Dakika
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İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 binden fazla kişi öldü

7 saat önce

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 213 artarak 26 bin 70'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 binden fazla kişi öldü, System.String[]

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 213 artarak 26 bin 70'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 244 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün biraz düşerek 213 oldu.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 70'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 754 artışla 221 bin 447'e çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 bin 509 artışla 128 bin 511 oldu.

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı 38 artışla 8 bin 504 olurken, hastanede tedavi gören yeni vaka sayısının da 128 artışla 41 bin 159'a çıktığı bildirildi.

Madrid'in ardından salgının en yoğun seyrettiği Katalonya'da son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybettiği ve bunun İspanya'daki özerk yönetimler arasındaki en büyük artış olduğu belirtildi. Katalonya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar ölenlerin sayısı 5 bin 394'e ulaştı.

İspanya, pazartesiden itibaren ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor

4 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlatıldığı İspanya'da 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "1. seviye" olarak adlandırılan ikinci aşamaya geçilmesi öngörülüyor.

Üst seviyelere geçiş takvimleri virüsün görülme yoğunluğuna göre bölgeler arasında farklılık gösterirken, ülkedeki 17 özerk yönetim arasından sadece Katalonya ve Castilla y Leon'un 1. seviyeye geçme konusunda ciddi endişeleri bulunuyor.

İspanya'da Kovid-19'dan en fazla ölü ve vaka sayısının olduğu Madrid'de özerk yönetim hükümeti 11 Mayıs'ta 1. seviyeye geçme kararı aldı.

Ekonomik ve sosyal yaşamda geçilecek ikinci aşamayla birlikte, restoran ve barların sadece teraslarını yüzde 50 kapasiteyle açmalarına, açık pazar alanlarının yüzde 25 kapasiteyle açılmasına, otellerin ortak alanların kullanılmaması şartıyla kısıtlı olarak hizmet vermeye başlamasına, müze, kütüphane gibi kültürel yerler ile dini ibadet alanlarının 3'te 1 kapasiteyle açılmasına, profesyonel spor dallarında antrenmanlara başlanmasına, alışveriş merkezleri dışında kalan küçük işletmelerin dükkanlarında sınırlı sayıda müşteri kabul ederek çalışmalarına izin veriliyor.

Yeni aşamaya geçilecek olan tüm kapalı alanlarda maske kullanılması, hijyen şartlarının yerine getirilmesi ve sosyal mesafenin korunması şart koşuluyor.

İspanya meclisi, 14 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü hali 24 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 01:00 Kaynak: AA


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