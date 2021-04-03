İspanya'da Kovid-19'dan son 2 günde 157 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 48 saatte 157 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 bin 571 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının 1 Nisan'dan sonra bugün güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında can kaybı son iki günde 157 artışla 75 bin 698'e, vaka sayısı da 3 milyon 300 bin 965'e çıktı.

Her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı iki gün önce 154 iken bugün 151'e indi.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Portekiz'de durum

İspanya ile kara sınırlarını kapatmaya devam eden Portekiz'de ise son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 280 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Genel Müdürlüğü, Kovid-19'dan can kaybının 16 bin 875'e, vaka sayısının da 823 bin 142'ye yükseldiğini duyurdu.

Ülkede mevcut durumda 512 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğü ve bunun, 20 Eylül'den bu yana tespit edilen en düşük sayı olduğu bildirildi.