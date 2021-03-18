İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti

18.03.2021 21:19
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 117 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 216 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 117 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 216 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 910'a, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 3 milyon 212 bin 332'ye çıktı.

Ülkede dün 228 olan Kovid-19 bağlantılı günlük can kaybının bugün 117'ye düştüğü görüldü.

Kovid-19 salgını nedeniyle 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, merkezi hükümetle koordinasyonlu şekilde yerel yönetimlerin aldıkları önlemlerle yeni vaka sayıları ve can kayıpları yüksek seviyelerden aşağıya çekilmişti.

Hükümet, salgında 3. dalga riskini en aza indirmek için ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamalarını (Balear ve Kanarya Adaları hariç) Paskalya tatilinin sonuna kadar devam ettirecek.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişi hayatını kaybetti, 485 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana 16 bin 743 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 816 bin 55'e çıktı.

OHAL'in devam ettiği Portekiz'de yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı ülke genelinde uygulanan önlemler hafta başından itibaren gevşetilmeye başlamış, ilk etapta kreşler, ilkokullar, kuaförler ve kütüphaneler açılmıştı.

Portekiz'de sınırların kapalı tutulması, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, gece sokağa çıkma yasağı ile evlere servis dışında bar ve restoranların kapalı tutulması uygulamaları devam ediyor.

Olağanüstü Hal, Portekiz, İspanya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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