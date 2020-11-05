İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybetti

05.11.2020 21:15
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybederken, günlük vaka sayısı da 21 bin 908 arttı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybederken, günlük vaka sayısı da 21 bin 908 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 284 bin 408 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 21 bin 908 artışla 1 milyon 306 bin 316 olarak güncelledi.

Pandemi kaynaklı ölümlerde ise son 24 saatte 368 artış olduğu kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 1002 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 38 bin 486'ya çıktığını duyurdu.

Salgında yeni vakaların en çok Madrid, Katalonya, Bask ve Aragon özerk bölgelerinde tespit edildiği görüldü.

Kovid-19'da ikinci dalga sürecinde şimdiye kadarki en yüksek günlük ölü sayısının açıklandığı İspanya'da, 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanıyor.

OHAL kapsamında ülke genelinde gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun 4'te 3'ünü (yaklaşık 37 milyon) etkileyecek şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

Yürürlükteki tedbirlerle günlük yeni vaka sayılarını azaltmayı hedefleyen sol koalisyon hükümeti, bazı özerk yönetimlerin, ilk OHAL döneminde olduğu gibi ev karantinasına geçilmesi talebini reddederek, mevcut uygulamaların sonuçlarını görmek için 2-3 hafta beklenmesi gerektiğini savunuyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 46 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 410 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam vaka sayısının 161 bin 350'ye çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 740 oldu.

Diğer yandan Portekiz Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin talebi doğrultusunda, ilk aşamda 9-23 Kasım tarihlerinde OHAL ilan edilmesine ilişkin yarın mecliste oylama yapılacağı bildirildi.

Salgında ilk dalganın görüldüğü mart-haziran döneminden sonra Kovid-19 önlemleri kapsamında ikinci kez OHAL ilan edilecek Portekiz'de, bu kez ekonomik gerekçelerle sert tedbirlerin alınması öngörülmüyor.

Sağlık Bakanlığı, Olağanüstü Hal, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 368 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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