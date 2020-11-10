İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 411 kişi öldü - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 411 kişi öldü

10.11.2020 22:27
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 411 kişi öldü, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgada, 411 günlük ölüm sayısıyla en yüksek rakam açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgada, 411 günlük ölüm sayısıyla en yüksek rakam açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 411 ölüm kaydedildi.

Bunun, Kovid-19'da ikinci dalganın başladığı eylülden itibaren en yüksek günlük veri olması dikkati çekti.

Bakanlık, son 7 günde 1209 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 39 bin 756'ya çıktığını duyurdu.

Ayrıca dün 1 milyon 381 bin 218 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 17 bin 395 artışla 1 milyon 398 bin 613'e çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığında oluşturulan Kovid-19 ile mücadele komisyonunun başkanı Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini, alınan önlemlerle vaka sayısını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Hükümet, Pfizer ve BioNTech'den 20 milyon doz aşı alacak

Sağlık Bakanı Salvador İlla, Pfizer ve BioNTech'in geliştirmekte olduğu aşıdan 20 milyon doz satın alınmasının ve 2021'in ilk aylarında 10 milyon kişiye tatbik edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

İlla, iki hafta içinde aşının satın alımıyla ilgili anlaşma yapılacağını ve zorunlu olmayacak aşıya halkın ücretsiz ulaşabileceğini bildirdi.

Ülkedeki sol koalisyon hükümeti de bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19'un yayılmasını önlemekte en önemli araç olarak gösterilen maske fiyatlarının indirilmesi kararı aldı.

Portekiz'de günlük ölü sayısında rekor

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 817 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Virüsle bağlantılı günlük kaydedilen ölüm sayılarının yüksek seyrettiği Portekiz'de, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 21'e çıktı.

Toplam vaka sayısı da 187 bin 237'ye ulaştı.

Portekiz'de hafta başından itibaren uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 411 kişi öldü - Son Dakika


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