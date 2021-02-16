İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 530 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 530 kişi hayatını kaybetti

16.02.2021 21:09
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 530 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 530 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 57 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 530 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 57 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19'a karşı ocak başından bu yana ülkede uygulanan sert önlemlerin ardından yeni vaka sayıları düşmeye devam ederken can kayıpları halen yüksek seviyelerde seyrediyor.

İspanya'da dünden bugüne 530 artışla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bin 979'a, vaka sayısı da 10 bin 57 yükselişle 3 milyon 96 bin 343'e ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, üç hafta önce 890 iken bugün itibarıyla 385'e geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından kademeli olarak genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde uygulanan kapatma veya çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri ise mahkeme kararlarıyla ya da ekonomik kaygılardan dolayı gevşetiliyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 111 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 bin 502 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 15 bin 522'ye, vaka sayısı da 788 bin 561'e çıktı.

Diğer yandan Portekiz'de Kovid-19'da ikinci doz aşı olanların sayısı nüfusun yüzde 1,94'üne ulaştı.

Portekiz'de 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Olağanüstü Hal, Portekiz, İspanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 530 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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