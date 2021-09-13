İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 103 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 103 kişinin yaşamını yitirdiği ve 7 bin 804 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının 3 gün sonra güncellediği verilere göre günlük can kaybı ve yeni vakalardaki düşüş devam ediyor.

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 103 artışla 85 bin 393'e, vaka sayısı da 4 milyon 915 bin 265'e ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı da düşüşünü sürdürerek 116'ya geriledi.

İspanya, iki aylık sürenin ardından geçen hafta ilk defa salgında "orta riskli" gruba girmişti.

Aşılama süreci

İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 74,4'üne (35 milyon 300 bin 384 kişi) ulaştı.

Ülkede 12-19 yaş grubundakilerde Kovid-19 aşısı tamamlananların oranının ise yüzde 58,4 olduğu belirtildi.