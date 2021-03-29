İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 189 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 189 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 bin 501 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının 26 Mart'tan sonra bugün güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından toplam can kaybı 75 bin 199'a, vaka sayısı da 3 milyon 270 bin 825'e çıktı.

Kovid-19'da son 3 günde tespit edilen 189 can kaybı son haftalara kıyasla düşük olsa da vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiği gözlendi.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 149'a çıkarken, bu sayının 255 olduğu başkent Madrid, Avrupa Birliği'nin (AB) belirlediği kriterlere göre yeniden aşırı riskli bölgeler arasına girdi.

Ülkelerindeki Kovid-19 kısıtlamalarından kaçan genç Fransızların ilk tercihi olarak gösterilen Madrid'de, bar ve restoranlar sosyal mesafe kuralı gözetmeksizin yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor.

Madrid'de sadece geçen hafta sonu, Kovid-19 kuralları çiğnenerek organize edilen 353 ev partisine baskın düzenleyen polis 40 kişiyi gözaltına aldığını, binden fazla kişiye para cezası kesildiğini açıklamıştı.

Salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 309 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 820 bin 716'ya, can kaybı da 16 bin 843'e çıktı.

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısının 136 ile ekim ayından bu yana en düşük seviyede olduğu ifade edildi.

OHAL kapsamında sınırların kapatılması ve gece yarısından itibaren serbest dolaşım kısıtlamalarının devam ettiği Portekiz'de uygulanan diğer önlemler, yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı 15 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlamıştı.