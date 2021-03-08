İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 298 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 298 kişi hayatını kaybetti

08.03.2021 21:19
İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 298 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 298 kişinin hayatını kaybettiği, 11 bin 958 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 298 kişinin hayatını kaybettiği, 11 bin 958 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre yeni vaka ve can kayıplarının halen yüksek seviyelerde olsa da ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının 142'ye kadar gerilediği görüldü.

Kovid-19'dan toplam can kaybı 5 Mart'tan bugüne 298 artışla 71 bin 436'ya, vaka sayısı ise 11 bin 958 artışla 3 milyon 160 bin 970'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Kontrol Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, "Her 4 yataktan birinde Kovid-19 hastası var. Hastane yatışlarında artış gözleniyor ve bu yüksek yoğunluk oranının daha fazla artmaması en büyük tesellimiz olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Paskalya bayramına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 365 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede salgının başlamasından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 565'e, vaka sayısı da 810 bin 459'a çıktı.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Hükümet, vaka ve can kayıplarındaki düşüşün etkisiyle önlemlerin gevşetilmesini planlıyor.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 298 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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