İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 37 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 37 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 209 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, yeni vaka sayılarındaki düşüş devam ederek, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 92 olarak açıklandı.

İspanya'da 18 Haziran'dan bugüne kadar kaydedilen 37 artışla toplam can kaybı 80 bin 689'a, vaka sayısı da 3 milyon 764 bin 651'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

Başbakan Pedro Sanchez, 26 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Uzmanlar, özellikle kalabalık yerlerde yaşlı nüfusun maske takmasında fayda olacağını söyledi.

Kovid-19 aşılaması hızla devam ediyor

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 30,4'ünde (14 milyon 431 bin 683 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 23 milyon 200 bin 566'yı (nüfusun yüzde 48,9'u) buldu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.