İspanya'da "Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma" yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da 'Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma' yasaklandı - Son Dakika

İspanya'da "Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma" yasaklandı

37 dakika önce

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle işten çıkarmaları, virüsle ilgili ülkedeki sağlık krizi sonlandırılana kadar yasaklama kararı aldı.

İspanya'da

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle işten çıkarmaları, virüsle ilgili ülkedeki sağlık krizi sonlandırılana kadar yasaklama kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun yaptığı acil toplantının ardından açıklamada bulunan Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "Bu sağlık krizini fırsat bilerek kimse işçi çıkaramaz." dedi.

Diaz, "Yeni tip koronavirüs nedeniyle geçici sözleşmeler iptal edilemez. Sözleşmeler, sağlık krizi aşılana kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek

Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero da Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarmaların yasaklanmasıyla ilgili alınan kararın, bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Genel İşçiler Sendikası (UGT), Kovid-19'un başlamasından bu yana, geçmişte örneği görülmemiş şekilde işçi çıkarıldığına ve martta 1 milyona yakın kişinin işini kaybedeceğine dikkati çekmişti.

Her iki sendika, hükümetten önlem almasını istemişti.

CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo, Avrupa Birliğinin (AB) de İspanya'ya yardım etmesi gerektiğini vurgulayarak, "AB, somut bir cevap verme kabiliyeti gösteremezse, geri dönüşü olmayacak şekilde sosyal olarak meşruluğunu kaybedecektir." dedi.

Çok sayıda şirket, art arda işçi çıkarma kararı almıştı

İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve "ERTE" olarak bilinen "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" adlı yasal hakkı kullanan çok sayıda şirket, art arda işçi çıkarma kararı almıştı.

Özellikle otomotiv, gıda, turizm, ulaşım ve tekstil sektörlerini etkileyen işçi çıkarmalarla ilgili hükümet, son iki haftadır sunulan ERTE'lerin de araştırılacağını duyurdu.

İtalya'nın ardından Kovid-19'dan dolayı en fazla ölümün olduğu İspanya'da, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 4 bin 858 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 64 bini geçti.

Ülkede, Kovid-19'un bulaştığı sağlık personeli sayısı da 9 bin 500'e ulaştı.

İspanya, Hükümet, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak         
17:54
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü         
16:50
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir         
16:46
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi         
16:43
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi         
16:42
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim         
16:09
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı         
16:06
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 19:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da "Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma" yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]