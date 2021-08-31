İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı yaz döneminin en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybederken, bunun, yaz döneminde şimdiye kadar açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı olduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 24 saatte 194 artışla toplam can kaybı 84 bin 340'a, vaka sayısı da 7 bin 767 artışla 4 milyon 855 bin 65 kişiye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 ile bağlantılı olarak yeni vaka sayılarında ve hastanelerdeki yoğunlukta düşüşler devam etmesine rağmen günlük ölüm sayısında yükseliş olması dikkati çekti.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı 233'e, dün 7 bin 114 olan hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı da 6 bin 806'ya geriledi.

İspanya'da nüfusun yüzde 69,5'inde Kovid-19 aşılama süreci tamamlandı.

Bu arada Sağlık Bakanı Carolina Darias, mecliste yaptığı konuşmada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 88'inin delta varyantı olduğu bilgisini de paylaştı.

İspanya'nın yeni vaka sayılarında düşüşe geçtiğine vurgu yapan Darias, yine de salgın devam ettiği sürece bununla yaşamayı bilmek gerektiğinin altını çizdi.