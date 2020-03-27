769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya 769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti - Son Dakika Dünya

769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti

6 saat önce

İspanya'da, yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı.

İtalya'yla birlikte koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya, son 24 saatte 769 vatandaşını kaybederek en ağır günü yaşadı.

ÖLÜ SAYISI 4 BİN 858'E YÜKSELDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655 olan Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bugün 769 oldu.

İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke İspanya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 4 bin 858'e ulaştı.

İTALYA'NIN ARDINDAN EN AĞIR İKİNCİ KAYIP

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda, 24 saat içindeki ölümlerde dünyada bu zamana kadarki en yüksek rakam, 21 Mart'ta 793 kaybın yaşandığı İtalya'da kaydedilmişti. Son 24 saatte 769 ölümün yaşandığı İspanya, bu konuda ikinci en yüksek sayıya ulaşan ülke oldu.

VAKA SAYISI 70 BİNE YAKLAŞIYOR

Vaka sayısı ise son 24 saatte 7 bin 871 artarak 64 bin 59'a yükseldi. Bu hastalardan, 4 bin 165'i (düne göre 486 artış) yoğun bakımda olmak üzere 36 binden fazlasının hastanede, geri kalanının da evde tedavi gördüğü açıklandı.
Taburcu edilen hastaların sayısının da yaklaşık 2 bin artarak 9 bini geçtiği kaydedildi.

MADRİD'DE VAKA SAYISI 20 BİNE DAYANDI

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 322 artışla 2 bin 412'ye yükseldi. Kentte vaka sayısı da 2 bin 77 artışla 19 bin 243'e çıktı.

Salgın Madrid'in ardından en yaygın Katalonya (880 ölü, 12 bin 940 vaka) ve Castilla y La Mancha (367 ölü, 3 bin 934 vaka) ve Castilla y Leon (252 ölü ve 4 bin 132 vaka) özerk bölgelerinde görülüyor.

HUZUREVİNDE ÖLENLERİN SAYISI BİN 65

Öte yandan başkent Madrid'de bu zamana kadar Kovid-19 nedeniyle yaşlı bakımevlerinde kalanlardan hayatını kaybedenlerin sayısının bin 65 olduğu bildirilirken, bunlardan 305'nin hastanede, 760'ının da bakımevinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Mevcut durumda Kovid-19 teşhisiyle yaşlı bakımevlerinde kalanlardan 388 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 14 bin 894'ünün de karantinada tutulduğu kaydedildi.

BİR POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Kovid-19 salgını İspanya'da ilk kez bir polisin ölümüne neden oldu. Katalonya özerk yönetimde yaşayan 57 yaşındaki bir polis memuru virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayrıca ülkede ciddi tartışmaya neden olan, Sağlık Bakanlığının aldığı güvenli sonuç vermediği ileri sürülen Kovid-19 hızlı tanı kitlerinin sayısının 50 bin olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, Çin malı olan söz konusu kitlerin değiştirileceğini açıklamıştı.

769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:58 Kaynak: AA

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YORUMLAR (4)
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ŞU AN BURADASINIZ: 769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti - Son Dakika
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