İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor

13.01.2021 21:49
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır devam eden yeni vaka sayılarındaki artış, sol koalisyon hükümetine göre endişe verici boyuta ulaştı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır devam eden yeni vaka sayılarındaki artış, sol koalisyon hükümetine göre endişe verici boyuta ulaştı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 869 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 878'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 176 bin 89'a ulaştı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı 492'ye çıktı. Bu sayı, Kovid-19 önlemlerin gevşetildiği Noel dönemi öncesine denk gelen 10 Aralık'ta 188'e kadar gerilemişti.

"Bu yıl, grip vakaları yok denecek kadar az"

Sağlık Bakanı Salvador İlla, Kovid-19'la ilgili ülkedeki mevcut durumu değerlendirdi.

Ülkedeki durumun çok endişe verici olduğunu vurgulayan İlla, "Vaka sayılarında çok ciddi artışlar var. Hastanelerdeki yoğunluk artıyor. Vatandaşlardan, yaşadıkları özerk yönetimlerin getirdikleri kısıtlamalara titizlikle saygı göstermesini istiyorum. Virüse karşı mücadelede tek yol bu." ifadesini kullandı.

İlla, İspanya'da bu yıl grip vakalarının ise yok denecek kadar az olduğu bilgisini de paylaştı.

Önlemler genişletildi

Kovid-19'da yeni vaka sayılarındaki artışlar sebebiyle Endülüs, Madrid, Bask, Rioja, Navarra, Balear Adaları ve Asturias gibi bazı özerk yönetimler, 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemlerini genişletti.

İşletme sahiplerinin ve çalışanların tepkisini çekmesine rağmen bazı özerk yönetimlerde bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması ya da çalışma saatlerinin kısaltılması uygulaması yeniden başladı.

İspanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında şimdiye kadar 1 milyon 103 bin 700 doz aşının ülkeye ulaştığı ve aşı yapılanların sayısının 570 binin üzerinde olduğu bildirildi.

10 Aralık, Koalisyon, İspanya, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor - Son Dakika


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