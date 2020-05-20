İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 873'e... - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 873'e...
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 873'e çıktı.
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 873'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 06:08 Kaynak: AA
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