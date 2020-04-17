İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 585 kişi öldü - Son Dakika
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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 585 kişi öldü

10 dakika önce

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 arttı.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 585 kişi öldü, System.String[]

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 arttı.

Kovid-19 ile ilgili bilgileri günlük güncelleyen Sağlık Bakanlığı, bu konuda yeni kriterler getirerek düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Bakanlık salgında şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısını dün 19 bin 130 olarak açıklarken, bugünkü 585 artışın ardından 19 bin 715 olması gereken toplam sayıyı değiştirerek 19 bin 478 olarak verdi.

Kovid-19 ile ilgili yürütülen sağlık çalışmalarının başındaki isim olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, yeni kriterlere göre yapılacak veri akışının tam olarak oturmasının 2-3 gün alacağını söyledi.

"Kovid-19'dan ölenlerin gerçek sayısını bilmek çok zor, bunu öğrenemeyeceğiz." diyen Simon, salgının başlarında yüzde 40'larda olan günlük ölüm artış sayısının yüzde 3'lere indiğine vurgu yaptı.

Diğer yandan Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısının son üç gündür (15 Nisan'da 523, 16 Nisan'da 551 ve bugün 585) artış gösterdiği görüldü.

Ülkede vaka sayısı da düne nazaran 5 bin 252 artışla 188 bin 68'e çıktı.

Vaka sayılarının son üç gündür 5 binin üzerinde seyretmesi dikkati çekerken, yetkililer, bunu, yapılan test sayısındaki artışa bağladı.

İspanya'da günlük PCR testi sayısı da 20 binlerden 47 bine çıkarıldı.

Bakanlığın yaptığı veri düzenlemesi sonucu taburcu edilen hasta sayısı da değişirken, dün 74 bin 797 olarak açıklanan toplam sayı bugün 72 bin 963'e düşürüldü.

Virüsten en fazla etkilenen ve toplamda 51 bin 993 vakanın olduğu Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 130 artışla 7 bin 7'ye ulaştı.

Madrid'in ardından salgının en yaygın olduğu Katalonya'da ise ölü sayısı 3 bin 752, toplam vaka sayısı da 38 bin 316 olarak kayda geçti.

Katalonya özerk yönetimi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki sayı uyuşmazlığı

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile ilgili verilerindeki düzenlemelerin arkasında, Katalonya özerk yönetiminin iki gün önce cenaze kayıtlarını esas alarak yaptığı düzenleme bulunuyor.

Katalonya Özerk Hükümeti Sağlık Bakanlığı, bölgede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının, Sağlık Bakanlığının rakamlarından yaklaşık 2 kat fazla olduğunu savunuyor.

Sağlık Bakanlığı, Katalonya'da şimdiye kadar 3 bin 752 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini duyururken, Katalonya özerk yönetimi bu sayıyı 7 bin 576 olarak veriyor.

Benzer şekilde Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Katalonya'da 134 kişi salgından öldüğünü kayıtlara geçirirken, Katalonya özerk yönetimi bu sayıyı 479 olarak açıklıyor.

Bakanlıkla özerk yönetim arasındaki bu sayı tartışması yaşlı bakım evlerindeki ölümlerde de yaşanıyor.

İspanya'daki 17 özerk yönetimin verilerine göre salgının başından bu yana bakım evlerinde ölen yaşlıların toplam sayısının 11 bin 300'den fazla olduğu belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre ise bu kişilerin sadece yüzde 52'si Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:44 Kaynak: AA

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