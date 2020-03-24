İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40...
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı.
İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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