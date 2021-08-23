İspanya'da Kovid-19 önlemlerine uyulmadan yapılan sokak eğlenceleri engellenemiyor - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yüksek yeni vaka ve can kayıplarına rağmen maskesiz ve sosyal mesafeye uyulmadan gençler arasında yapılan sokak eğlenceleri durdurulamıyor.

Ülkenin özellikle Barselona, San Sebastian, Bilbao gibi kentlerinde hafta sonunda gençler arasında yapılan sokak eğlencelerine polis, müdahale etmek zorunda kaldı.

Barselona'da hafta sonu boyunca kalabalık genç gruplar müzik eşliğinde içki içerek sokakta geç saatlere kadar eğlenirken, polisin müdahalesiyle her gece 6 bin kadar kişinin dağıtıldığı bildirildi.

Katalonya özerk yönetimi, 20 binden fazla nüfuslu belediyelerde gece belirli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı getirilmesini talep etse de önlemleri polisin alması gerektiğini savunan Katalonya Yüksek Mahkemesi, "Sosyal etkileşimlerin kontrolü, mahkemelerce yetkilendirilmesi gereken bir önlem değildir." gerekçesiyle bunu reddetti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki San Sebastian kentinde ise eğlenceler, bazı gruplarca şiddete dönüştü.

La Liga maçlarında da kurallara uyulmuyor

Yerel yönetim kaynaklarından basına yapılan açıklamalarda, 20-22 Ağustos'ta 35 kişinin çevreye ve dükkanlara zarar vererek vandalizm suçlamasıyla gözaltına alındığı, çıkan küçük olaylarda 3 polisin yaralandığı belirtildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına, bu sezon yüzde 40 seyirci kapasitesiyle oynanan La Liga maçlarında ya da konser veya diğer kültürel etkinliklerde de uyulmadığı görülüyor.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının 20 Ağustos'ta açıkladığı son verilere göre, her 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısı 348 olurken, günlük can kayıpları 120'nin üzerinde seyrediyor.