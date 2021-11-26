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İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor

26.11.2021 10:12

İspanya'da son iki haftadır yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları beraberinde aşılamada hızlanmayı ve ek önlemleri de getirdi.

İspanya'da son iki haftadır yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları beraberinde aşılamada hızlanmayı ve ek önlemleri de getirdi.

Avrupa'da Avusturya, Almanya, Belçika'daki kadar çok yüksek seviyelerde olmasa da İspanya'da da Kovid-19 salgınında yeni vaka ve ölü sayıları artışa geçti.

Son 14 gün esas alınarak her 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısının 149'a çıktığı ülkede, günlük yeni vaka sayıları 9 binin üstüne çıkarken virüse bağlı can kaybı sayıları da 30-50 aralığında seyir ediyor.

Vakaların en çok artış gösterdiği ülkenin kuzey ve doğusundaki özerk yönetimlerde, kapalı eğlence mekanlarında doluluk oranının yüzde 75 ile sınırlanmasının yanı sıra ek önlemler alındı.

Katalonya, Aragon, Galisya, Balear Adaları, Navarra bölgeleri, Noel ve yılbaşı tatillerindeki yoğunlukları göz önünde tutarak 25 Kasım-7 Ocak tarihlerinde restoran, disko, konser alanı, müze veya kültür merkezlerine girişler için aşı sertifikası zorunluluğu getirdi.

Bask ve Valensiya da benzer önlemler için harekete geçti.

Ayrıca aşılanmada 60 yaş üstüne üçüncü doz aşıya başlayan İspanya'da, nüfusun yüzde 9'unun üçüncü doz aşıyı olduğu, ikinci doz aşıyı olanların oranının da yüzde 89,2 (12 yaş üstünde bu sayı yüzde 90) olduğu bildirildi.

Kovid-19 aşısı yaptırmaya özen gösteren İspanyolların, üçüncü doz aşılara başlanmasıyla yine hastane önlerinde kuyruklar oluşturduğu görüldü.

AA ekibi, Madrid'deki Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Diğer yandan salgına karşı mücadele için kurulan Madrid'deki İsabel Zendal Hastanesine giren AA ekibi, yoğun bakım servisindeki Kovid-19 hastalarını görüntüleyip aşılama sürecini takip etti.

Yetkililer, geçen yılla kıyaslandığında yoğun bakım ünitesi ve hastane yataklarındaki Kovid-19 hastası doluluk oranının oldukça düşük olduğunu ancak son dönemlerde az da olsa artış görüldüğünü söyledi.

Ülkede mevcut durumda hastanelerin yoğun bakım ünitelerine Kovid-19 hastası doluluk oranı yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

Üçüncü doz aşısını olan İspanyol vatandaşı Pilar Martinez, "Gayet iyi geçti. Ben çok endişeli değilim. Salgının kontrol altında tutulacağını düşünüyorum. Çok daha fazla kişi aşı olacak ve aşının bizi koruyacağına inanıyorum. Aşı olanlarda vaka artışı yok gibi gözüküyor. Ne kadar çok kişi aşı olursa o kadar çok daha iyi durumda olacağız." diye konuştu.

İspanya'da salgının başlangıcından bu yana 5 milyon 121 bin 100 kişide Kovid-19 tespit edilirken virüs nedeniyle 87 bin 931 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor
İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor
İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor
İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor
İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor

Avusturya, İspanya, Belçika, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor - Son Dakika
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