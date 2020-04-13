İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a... - Son Dakika

İspanya 'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

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