İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a...
7 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:38 Kaynak: AA
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