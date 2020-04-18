İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e...
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:58 Kaynak: AA
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