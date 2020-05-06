İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 244 artışla 25 bin 857'ye çıktı. - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 244 artışla 25 bin 857'ye çıktı.
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 244 artışla 25 bin 857'ye çıktı.
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 244 artışla 25 bin 857'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:12 Kaynak: AA
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