İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e...
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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