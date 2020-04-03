İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin...
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:36 Kaynak: AA
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