İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin...
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:36 Kaynak: AA
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