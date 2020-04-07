İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin...
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:38 Kaynak: AA
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