Son Dakika › Güncel › İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 605 artarak 15 bin... - Son Dakika
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 605 artarak 15 bin...
11 dakika önce
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 605 artarak 15 bin 843'e yükseldi.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 605 artarak 15 bin 843'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:38 Kaynak: AA
Son Dakika Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil 90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu