İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin...
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524'e çıktı.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:44 Kaynak: AA
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