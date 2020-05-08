İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin... - Son Dakika

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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin...
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin 299'a çıktı.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin 299'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:34 Kaynak: AA
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