İspanya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ölenlerin sayısı 100 bini aştı - Son Dakika
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İspanya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ölenlerin sayısı 100 bini aştı

02.03.2022 23:26
İspanya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ölenlerin sayısı 100 bini aştı

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 154 artışla 100 binin üzerine çıktı.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 154 artışla 100 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 37 oldu.

Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 18 bin 803'e, salgının ilk gününden bu yana toplam vaka sayısı da 11 milyon 54 bin 888'e ulaştı.

Şubat ayının ilk haftasından itibaren gözlenen vaka sayılarındaki düşüş devam ederken, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısının 486 olduğu açıklandı.

Ülkede, vaka ortalamaları 16 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500'ün altına geriledi.

Hastanelerdeki yoğunluğun da düştüğü İspanya'da mevcut durumda, 902'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 188 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, vakalardaki düşüşten dolayı gelecek haftadan itibaren günlük veri açıklamasına son vereceğini ve haftada iki kez güncelleme yapılacağını duyurdu.

Kovid-19 kısıtlamalarının her geçen gün biraz daha hafifletildiği İspanya'da, bazı özerk yönetimlerde restoran ve barlarda ayakta servis alınması tekrardan başlarken, eğlence yerlerinin kapanış saatleri de uzatıldı.

Ülkede uygulanan en belirgin Kovid-19 önlemi, kapalı yerlerde maske takma zorunluluğu olarak kaldı.

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İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ölenlerin sayısı 100 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ölenlerin sayısı 100 bini aştı - Son Dakika
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