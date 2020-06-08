İspanya'da Kovid-19'un etkilediği restoran sektörü yeni normlara uyum sağlamaya çalışıyor - Son Dakika

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği sektörlerden biri olan restoranlar, kayıplarını en aza indirmek için yeni normlara alışmaya çalışıyor.

Hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında bugünden itibaren İspanya'nın yüzde 47'si üçüncü, yüzde 53'ü en son aşama olan dördüncüye geçti.

Ülke genelinde tüm restoranlar, iç mekanda yüzde 40, dış mekanda ise yüzde 50 kapasiteyi aşmamak şartıyla hizmet vermeye başladı.

Kovid-19'dan en çok etkilenen Madrid ve Barselona kentlerindeki restoranlar da yaklaşık üç ay sonra bugün iç mekanlarında müşteri kabul etti.

İspanya Restoran Sahipleri Derneği, Kovid-19'dan dolayı restoranların yüzde 20'sinin kapanacağının öngörüldüğünü açıkladı.

Sektör olarak İspanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasındaki paylarının yüzde 6,2 olduğunu kaydeden dernek temsilcileri, yaklaşık 280 bin bar ve restoranda 1,7 milyon kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Yeni şartlar kapsamında en fazla 15 kişi birlikte yemek yiyebiliyorken, kağıt menüler kaldırılıp, her yeni müşteride masaların hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenmesi gerekiyor.

Self servise izin verilmezken, garsonlara maske takma zorunluluğu getirildiu.

Madrid'deki La Plaza restoranının garsonlarından Manuel AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim için her şey farklı. Artık çok daha fazla sorumluluğumuz var. En zorlarından biri, özellikle sıcak havalarda maskeyle çalışmak. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz, hijyen jelleri kullanıyoruz. Zor ama yavaş yavaş alışıyoruz." dedi.

Şef Marga Chwalek de "Maske ile iş yapmak beni biraz rahatsız ediyor ama şimdilik her şey yolunda gidiyor. Herkes gibi bizim de bu yeni sürece ayak uydurmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.