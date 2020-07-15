İspanya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 390 yeni vaka ile mayıs ayından bu yana en yüksek artışı açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 390 yeni vaka ile mayıs ayından bu yana en yüksek artışı açıkladı.

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Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 4 artırarak toplamda 28 bin 413 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte 390 artan vaka sayısının da toplamda 257 bin 494'e yükseldiği kaydedildi.

Özellikle Aragon ve Katalonya özerk yönetimlerinde yoğunlaşan yeni vakaların 22 Mayıs'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük veri olması dikkati çekti.

Vaka artışlarından dolayı ülkedeki 17 özerk yönetimden 8'inde (Katalonya, Balear, Aragon, Endülüs, Extremadura, Rioja, Navarra ve Bask) sosyal mesafe şartı aranmaksızın maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Ülke genelinde son bir haftada 4 bin 501 yeni vaka çıkarken, salgına yakalananlardan 176'sının tedavisi yoğun bakımda yapılıyor.

Portekiz

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1676'ya çıktığını açıkladı.

Vaka sayısının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 375 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 426'ya çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının ise son 24 saatte 560 artışla toplamda 32 bin 110 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti - Son Dakika
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