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İspanya'da Kovid-19 vakaları hızla artıyor - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19 vakaları hızla artıyor

20.12.2021 23:47
İspanya'da Kovid-19 vakaları hızla artıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artışlar halkta panik yaratmaya başlarken, bazı özerk yönetimler ek önlemler açıkladı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artışlar halkta panik yaratmaya başlarken, bazı özerk yönetimler ek önlemler açıkladı.

Sağlık Bakanlığının salgınla ilgili güncellediği verilere göre, ülkede her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 yeni vaka ortalamasının 609'a çıktığı bildirildi.

Ülkede bir hafta öncesine oranla iki kat fazla olan yeni vakalardan dolayı hastanelerdeki yoğunlukların da arttığı görüldü.

Son 3 günde 79 bin 704 yeni vakanın tespit edildiği İspanya'da 85 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının oranının ise yüzde 15'den yüzde 19'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya, Kovid-19 bulaşma oranına göre Avrupa'daki bir çok ülke gibi "çok yüksek riskliler" arasında bulunurken, ABD'nin Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça İspanya'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İspanyol devlet televizyonu RTVE, artan vakalar nedeniyle ülkenin kuzey bölgeleri ile Katalonya ve Madrid bölgelerinde halk arasında panik görülmeye başladığını, Noel tatili öncesinde çok sayıda velinin riske girmemek için çocuklarını okula göndermediğini, iş yerlerinde uzaktan çalışmaların arttığını, test yaptırmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğunu ve hastanelerde yoğunlukların gözlendiğini aktardı.

Diğer yandan Başbakan Pedro Sanchez'in, Kovid-19'daki artışlar nedeniyle 22 Aralık'ta ülkedeki 17 özerk yönetim ile Melilla ve Ceuta kentlerinin başkanlarıyla telekonferans toplantısı yapılacağı bildirildi.

Katalonya özerk yönetim hükümeti sözcüsü Patricia Plaja, gece saat 01.00-06.00 arasında zorunlu olmayan durumlarda sokağa çıkma yasağı getirilmesi, eğlence merkezlerinin gece kapatılması, restoran ve barlara kapasite sınırlaması getirilmesi ve kültürel aktivitelerde doluluk oranının en fazla yüzde 70 ile kısıtlanması önlemlerinin getirildiğini açıkladı.

Plaja, "Pandemide şu anda geçen yıldan daha kötü durumdayız. Aşı, frensiz şekilde ilerleyen virüsü durdurmakta yetersiz kalıyor." dedi.

Ülkede salgının başından bu yana 88 bin 793 kişi öldü, 5 milyon 535 bin 231 vaka tespiti oldu.

Togo Cumhuriyeti, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19 vakaları hızla artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da Kovid-19 vakaları hızla artıyor - Son Dakika
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