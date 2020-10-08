İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 12 bin 423 arttı - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 12 bin 423 arttı

08.10.2020 20:37
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 12 bin 423 arttı, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 12 bin 423 artış olduğu tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 12 bin 423 artış olduğu tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 835 bin 901 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 12 bin 423 artışla 848 bin 324 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 126 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 421 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 32 bin 688'e çıktığını duyurdu.

Madrid'deki serbest dolaşım kısıtlaması kaldırıldı

Ülke genelinde açıklanan yeni vakaların 3'te 1'inin tespit edildiği Madrid'de siyasi görüş ayrılıklarından dolayı merkezi hükümet ve yerel yönetim arasında yaşanan Kovid-19 önlemleri tartışması, mahkemenin aldığı serbest dolaşım kısıtlamasının iptali kararıyla daha da derinleşti.

Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelge ile Madrid'de bir haftadır uygulanan bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararı ile iptal edildi.

Mahkeme, Madrid özerk yönetiminde 6'dan fazla kişinin toplanmaması, yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı konulan restoranların en geç saat 22.00'ye kadar müşteri kabul etmesi gibi diğer ek önlemlerin ise uygulanmasına karar verdi.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, mahkeme kararına rağmen Madridlilere "bölge dışına çıkmamaları" tavsiyesinde bulundu.

Ayuso, yarın yeni tedbirler açıklayacaklarını da duyurdu.

Başbakan Pedro Sanchez ise vaka sayılarının gerilememesi halinde Madrid'de olağanüstü hal ilan edilme olasılığının olduğunu söyledi.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1278 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgının başlamasından bu yana ikinci en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği Portekiz'de 10 Nisan'da 1516 vaka ile rekor kırılmıştı.

Sol azınlık hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadelede gelecek hafta ek önlemler alacağını duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 50 olurken, vaka sayısı da 82 bin 534'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Hükümet, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 12 bin 423 arttı - Son Dakika

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