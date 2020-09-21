İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemlerde görülen yüksek artıştan dolayı ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediye sayısı 77'ye çıktı.

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemlerde görülen yüksek artıştan dolayı ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediye sayısı 77'ye çıktı.

Avrupa genelinde Kovid-19'un en yoğun görüldüğü bölge olan Madrid'de, toplamda 855 bin kişinin yaşadığı 8 belediye ve 6 mahallede alınan serbest dolaşıma kısıtlama getiren uygulamalar bugün yürürlüğe girdi.

Polis, vakalarda en yüksek artışın gözlendiği Vallecas Mahallesi'nin girişinde kontrol noktası oluşturarak giriş ve çıkışlara getirilen kısıtlamalar kapsamında denetim yaptı.

Vatandaşların sadece gerekli belgeleri göstererek iş, sağlık, okul veya ikamet gerekçeleriyle girişlerine izin verildi.

Toplam 6,5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetimi genelinde ise bugünden itibaren en fazla 6 kişinin bir araya gelip toplanmasına izin veriliyor.

Kovid-19'un zirve yaptığı dönemde ilan edilen olağanüstü halde (19 Mart-21 Haziran) olduğu gibi tüm park ve bahçelerin tekrar kapatıldığı Madrid'de, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi ve alışveriş merkezleri dahil, tüm dükkan ve işletmelerin en geç saat 22.00'da kapanması gerekiyor.

Madrid özerk hükümetinin aldığı karar gereği, ilk iki gün boyunca bilgilendirme ve uyarı yapacak polis, çarşamba gününden itibaren yeni kurallara uymayanlara 600 ile 600 bin avro arasında değişen para cezası kesmeye başlayacak.

Madrid'dekine benzer uygulamalar Toledo, Badajoz, Murcia, Teruel, Valensiya, Lleida, Barselona, Salamanca, Valladolid, Ourense gibi İspanya'nın dört bir yanındaki farklı kentlerde de bölgesel olarak yapılıyor.

İspanya'nın 17 özerk yönetiminin 10'unda Kovid-19 vakalarındaki artışla bağlantılı olarak sosyal ve ekonomik yaşamı kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor.

Kovid-19'dan 115 okul kapatıldı

Diğer yandan ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılmasından bu yana geçen iki haftada 115 okul ve 560'dan fazla sınıfın Kovid-19 vakalarından kapatıldığı bildirildi.

Kapatılan okullarda ve sınıflarda öğrenciler 14 gün evlerinde karantinada tutulurken internet üzerinden uzaktan eğitim veriliyor.

Eğitim sektörü çalışanları, Kovid-19'a karşı okullarda alınan önlemlerin yetersiz olduğu ve personel eksikliği olduğu gerekçeleriyle ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler yapıyor.

Madrid'deki öğretmenler de 22-23 Eylül tarihlerinde greve gidecek.

Başbakan Sanchez, Madrid Özerk Hükümet Başkanı Ayuso ile görüştü

Diğer yandan Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso ile görüşen Başbakan Pedro Sanchez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu, ciddi bir pandemi, bu bir oyun değil. Kovid-19 son dönemlerde daha az can alıyor ve yayılma hızı daha az olabilir ama çok tehlikeli olmaya devam ediyor." dedi.

"Salgında yukarı yönlü vaka eğrisini tersine döndürmeyi başaracağımıza hiç şüphem yok." diyen Sanchez, özellikle gençlere hem kendileri hem de yakınları için kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Ayuso ise Kovid-19'da artan yeni vakalara karşı alınan ek tedbirlerin olumlu sonuç vermemesi durumunda, "ekonomik olarak çok olumsuz etkileri olsa da son çare olarak genel karantina uygulayabileceklerini" söyledi.

"İspanya'nın doktor ve hemşire eksikliği sorunu var. İspanya'da çalışmak isteyen doktorların buraya gelmelerini kısa vadede kolaylaştırmalıyız. Ayrıca serbest dolaşımla ilgili yeni bir plan gerekiyor. Madrid yapması gerekenleri biliyor ama kaynakları yetersiz." diyen Ayuso, Madrid'de sahra hastaneleri yapılması için merkezi hükümetten destek istedi.

Madrid özerk yönetim binası önünde toplanan bir grup, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin, "geç, yetersiz ve ekonomiye zarar verdiği" gerekçeleriyle Sanchez ve Ayuso'yu protesto etti.

İspanya Sağlık Bakanlığının en son cuma günü açıkladığı verilere göre, İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 640 bin 40'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bin 495'e çıktı.

İspanya, Madrid, Polis, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi - Son Dakika

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