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İspanya'da küçük bir uçakla helikopter çarpıştı: 1'i çocuk 5 ölü

1 saat önce

İspanya'nın Mallorca Adası'nda küçük bir yolcu uçağı ve helikopterin çarpışması sonucu biri çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da küçük bir uçakla helikopter çarpıştı: 1'i çocuk 5 ölü, System.String[]

İspanya'nın Mallorca Adası'nda küçük bir yolcu uçağı ve helikopterin çarpışması sonucu biri çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti.


İspanya'nın Balear Adaları Özerk Topluluğu yönetiminden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 13.35'de Mallorca Adası'nda küçük bir yolcu uçağı ve helikopter çarpıştı. Açıklamada, gerçekleşen kazada biri çocuk en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, acil yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.


İspanya basını, kazaya karışan uçak ve helikopterin bir tarlaya düştüğünü öne sürdü. - MALLORCA

İspanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:16 Kaynak: İHA
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