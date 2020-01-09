İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika
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İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kamerada

6 saat önce

İspanya'da küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı evinin penceresinden binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü.

İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kamerada, System.String[]

İspanya'da küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı evinin penceresinden binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Playa Breso kentinde küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı 4. kattaki evinin penceresinden binanın dış cephesindeki bölüme çıkarak balkona doğru yürüdü. Balkona girmekte zorlanan küçük kız, tekrar dış cephedeki bölümden koşarak dairenin penceresine döndü. O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken, küçük kızın tehlikeli oyunu izleyenleri korkuttu. - MADRİD

Kanarya Adaları, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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