İspanya'da kurulan yeni hükümet, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da kurulan yeni hükümet, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti - Son Dakika

İspanya'da kurulan yeni hükümet, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti

7 saat önce

İspanya'da kurulan sol koalisyon hükümeti, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti.

İspanya'da kurulan sol koalisyon hükümeti, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti.

İspanya'da kurulan yeni hükümet, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti

Hükümet, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:15 Kaynak: AA
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