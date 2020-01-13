Son Dakika › Güncel › İspanya'da kurulan yeni hükümet, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti - Son Dakika
İspanya'da kurulan yeni hükümet, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti
7 saat önce
İspanya'da kurulan sol koalisyon hükümeti, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:15 Kaynak: AA
İspanya'da kurulan sol koalisyon hükümeti, Kral 6. Felipe huzurunda yemin etti.
Son Dakika İspanya Süper Kupası Real Madrid'in İrfan Can Kahveci: Şampiyonluk zamanı geldi Ruhani Hükümeti: Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu bizden saklandı UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti