La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı - Son Dakika Spor

La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı

6 saat önce

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle iki hafta süreyle askıya aldı.

İspanya La Liga'da önümüzdeki iki haftada oynanması planlanan karşılaşmalar, Kraliyet Kararnamesi'ndeki tedbirlere uygun olarak koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

La Liga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2'nci, 3'üncü liglerin yanı sıra futsal ve kadın futbol liglerindeki maçların ertelenmesinin ardından La Liga Santander ve La Liga SmartBank'ta önümüzdeki iki haftada oynanması planlanan karşılaşmaların da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla askıya alındığı bildirildi.

DANİMARKA'DA DA ERTELENDİ

Danimarka'daki tüm futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iki hafta boyunca oynanmayacak.

Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, topluca yapılan aktivitelerin kısıtlanması veya iptal edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından ülke genelindeki tüm futbol maçlarının 29 Mart Pazar gününe kadar oynanmaması kararı alındığı belirtildi.

Aynı tarihe kadar okulların da kapatıldığı Danimarka'da milli takımın 27 Mart'ta Faroe Adaları ve 31 Mart'ta İngiltere ile yapacağı dostluk maçlarının iptal edilmesi için UEFA'yla iletişime geçildiği de vurgulandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 19 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesinin, aynı gerekçeyle seyircisiz oynanacağı geçen hafta duyurulmuştu.

La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı

La Liga, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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